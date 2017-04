Šok pár dni pred šampionátom: Zo slovenského tímu odišla najväčšia opora. Dôvod vás zaskočí!

Obranca Dominik Graňák sa nepredstaví na májových majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Najskúsenejší člen súčasného kádra sa s trénerom Zdenom Cígerom dohodol, že už nebude pokračovať v príprave na šampionát. Ide o ďalšiu ranu pre kormidelníka národného družstva, ktorý nemá k dispozícii ani jedného hráča zo zámorskej NHL, všetci dostupní hokejisti mu povedali nie.

„Vážim si, že ma pred časom pán Švehla zavolal, ale už vtedy som mu hovoril, že sa necítim dobre. Nemal som najvydarenejšiu sezónu. Napokon som si povedal, že to skúsim. Aj pán generálny manažér ma presviedčal, že skúsených hráčov potrebujú, tak som ponuku nakoniec prijal.“

Necítil sa

„Napriek tomu, že som absolvoval časť prípravu. Musím priznať, že na ľade som sa necítil herne dobre. Tak som sa rozhodol po dnešnom tréningu odísť. Povedal som to pánovi Švehlovi aj trénerovi Cígerovi tak, ako som cítil. Mužstvo v poslednej dobe posilnili viacerí chalani, naposledy aj Bytričania a nemalo význam zaberať niekomu miesto. Čo by som vyriešil tým, že by som išiel do Nórska, ale namiesto mňa mohol ísť niekto iný? Takto aspoň dostane niekto ďalší šancu,“ povedal nám Dominik, ktorý je už na ceste domov.

Svojím rozhodnutím šokoval aj spoluhráčov: „Chápem, že chalani mohli byť šokovaní, pretože som sa s nikým o tom nebavil. Len Jurajovi Mikušovi som včera hovoril moje pocity, ale to bolo všetko,“ dodal Graňak. A čo bude teraz robiť? „Neviem. Plány nemám, keďže som mal byť na šampionáte, ale každopádne si v prvom rade oddýchnem.“

„Je to jeho rozhodnutie. Bohužiaľ, prišli sme o skúseného hráča. Na druhej strane to beriem tak, že ak sa necíti stopercentne, tak nemá význam, aby tam išiel,“ skomentoval celú situáciu ohľadom opory zadných radov tréner Zdeno Cíger.