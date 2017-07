Šokovaný lekár na adresu nevyliečiteľnej choroby Hossu: Toto som ešte nevidel!

Choroba pritom trápila Hossovo telo dlhší čas. „Začalo sa to asi pred štyrmi rokmi a ten posledný, najmä po Svetovom pohári v Toronte, sa to ešte zhoršovalo. Do konca sezóny som musel brať silné lieky, ktoré sa podľa vyjadrenia lekárov nemôžu užívať dlhodobo. Môžu mať vážnejšie vedľajšie účinky, a preto som nechcel riskovať,“ povedal Hossa v exkluzívnom rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

Čítajte viac Tréner Chicaga to povedal po Hossovej strate otvorene: Takého hráča nenájdeme

Športový lekár Ján Grauzel priznal, že alergie – a aj tá na hokejový výstroj – sú u hokejistov bežné. Hossov prípad ho však poriadne prekvapil. „To, že niekto pre to preruší či ukončí kariéru, som ešte nezažil. Keď som sa to o Mariánovi dozvedel, prekvapilo ma to,“ povedal v rozhovore pre sme.sk.

Alergia na výstroj je na prvý pohľad poriadne banálna záležitosť, veď hokejisti sú vo výstroji prakticky dennodenne. Ako k takému ochoreniu môže prísť? „Tým, že sa telo potí, póry sa otvoria. Látka, ktorou sa výstroj perie, alebo samotná tkanina môžu spôsobovať alergiu. Kožné alergie mali aj hokejisti v Slovane Bratislava i slovenskej reprezentácii. Tým, že absolvovali veľa zápasov, pod bielizňou mali telo často začervenané,“ pokračuje Grauzel.

Hossa má 38 rokov. Hoci vo svojich vyhláseniach hovorí o pauze od hokeja, skloňuje sa aj koniec kariéry. Je vôbec pravdepodobné, že ho ešte uvidíme na ľade? „Je to veľmi vážna vec, ktorá sa nedá vyliečiť. Je tam autoimunitná reakcia, pri ktorej sa dajú príznaky potláčať. V súčasnosti existuje moderná biologická liečba, ale svojím spôsobom je to nevyliečiteľné.“