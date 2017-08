Štartuje KHL a opäť aj so Slovanom: Toto je TOP 5 očakávaní tejto sezóny!

1. Postupiť do vyraďovačky

Možno sa to teraz zdá ako utópia, no nad hráčmi Slovana netreba lámať palicu. Aj vlani sa potácali so slabou formou a nedostatkom peňazí, ale o postup do vyraďovacej časti bojovali do posledných zápasov základnej časti.

Náš tip: 30 %

2. Vyplácať výplaty načas

Ročný rozpočet belasých, ktorý sa napĺňa postupne, sa pohybuje okolo 10 miliónov eur. Nedostatok peňazí v klube pociťovali v minulých sezónach aj hráči, ktorým meškali výplaty niekoľko mesiacov.

Náš tip: 10 %

3. Zaplniť tribúny

Belasí sa na nezáujem zo strany fanúšikov nemôžu stažovať, veď takmer každý duel hlásia vypredané. Dá sa čakať, že to tak bude aj teraz, čo je pozitívom nielen pre hráčov, ale aj vedenie. Plné tribúny = viac eur do rozpočtu.

Náš tip: 90 %

4. Udržať trénera

Český kormidelník Miloš Říha prebral taktovku nad striedačkou Slovana v lete 2015 a hneď doviedol belasých do play-off. Vlani sa mu to nepodarilo, no pri tíme zostal. Nezdupkal ani teraz, keď v klube šarapatili finančné problémy a problémy s kádrom. Dokedy však vydrží?

Náš tip: 80 %

5. Udržať káder pokope

V KHL je zvykom, že keď mužstvo stratí priskoro šancu na play-off, hráči si chcú sezónu predĺžiť v iných tímoch. Príkladom je ročník 2014/2015, keď belasí dohrávali súťaž takpovediac na dva a pol útoku.