FOTO Strach o lídra tímu: Hudáček prežil sekundy hrôzy, skončil v nemocnici

Prebieha posledná minúta, Hudáček padá na ľad a nehybne ostáva ležať. Privolaní lekári odnášajú hráča na nosidlách. „Hýbe rukami nohami, pôjde na vyšetrenie do nemocnice a veríme, že všetko bude v poriadku. Dostal silný úder do krku, doktori išli s ním do nemocnice, aby sa predišlo komplikáciám,“ upokojil verejnosť reprezentačný tréner Zdeno Cíger.

Čítajte viac Cígerovci sa dočkali a zdolali Fínsko, hororovým zranením si to odniesol Libor Hudáček

V inkriminovanom súboji bol Hudáček spoločne so strelcom víťazného gólu proti Fínov Dávidom Skokanom. „Bola by veľká škoda, ak by Libor nebol na majstrovstvách. Spýtal som sa ho či je v poriadku, aby som zavolal bratovi Julovi, nech je v poriadku. Povedal mi, že je v pohode a má niečo narazené,“ dodal útočník Chomutova Dávid Skokan.