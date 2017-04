Svatošova smrť šokovala všetkých: Táto štatistika hovorí za všetko

Práve portál www.denverpost.com prinášal v zámorí najviac informácií o úmrtí košického odchovanca, ktorý v tomto meste žil so svojou rodinou. Manželka Diana ho našla bez známok života v ich dome v štvrti Lone Tree. To odštartovalo rôzne polemiky o príčine smrti šikovného útočníka, o ktorom sa v posledných mesiacoch jeho života príliš nevedelo. Jedine to, že sa po konci kariéry usadil v Denveri.

Aj tento portál neskôr prišiel s informáciou o tom, čo preukázala hokejistova pitva a že sa v jeho krvi našli stopy po drogách. Takisto aj to, že v marci 2016 šoféroval pod vplyvom alkoholu a v aute mal mladšieho syna Milana, za čo skončil na policajnom oddelení.

