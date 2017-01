Švédska exhibícia proti Slovákom: Naše tri góly len skrášlili veľkú hanbu

Švédsko - Slovensko 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)

Góly: 2. Eriksson Ek (Asplund, Karlström), 17. Söderlund (Wingerli, Gunnarsson), 18. Grundström (Nylander, L. Carlsson), 27. Nylander (Dahlen, Asplund), 34. Karlström (Ahl, Asplund), 43. Söderlund (G. Carlsson), 45. Andersson (Larsson, Lööke), 58. Eriksson Ek (Asplund, Kylington) - 36. Bodák (Sloboda), 37. Struška (Černák), 42. Ružička. Rozhodovali: Burchell (Kan.), Hribik (ČR) - Davis (USA), Suchánek (ČR), vylúčení: 1:5 na 2 min, navyše: Struška 10 min za narazenie zozadu, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0.

Švédsko: Sandström - Gunnarsson, Larsson, G. Carlsson, Kylington, L. Carlsson, Bernhardt, Dahlin – Pettersson, Asplund, Dahlen – Nylander, Eriksson Ek, Grundström – Lööke, Andersson, Ahl – Söderlund, Wingerli, Ohlsson – Karlström

Slovensko: Húska - Černák, Fehérváry, Michal Roman, Hatala, Bodák, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Studenič - Struška, Oško, Andrisík - Bondra, Ružička, Grman - Lešťan, Pataky, Sloboda

Štvrťfinálový duel mali od začiatku jasne v réžii švédski hokejisti, ktorí dominovali nad súpermi vo všetkých herných činnostiach. Už v úvodných sekundách ich dostali pod tlak, z čoho pramenila aj prvá presilovka. Tú severania premenili už po deviatich sekundách, keď sa zblízka presadil Eriksson Ek - 1:0. Húska vzápätí zachránil pri tutovkách Anderssona a Dahlena, ktorému zmaril bekhendový blafák.

Slováci sa celú prvú tretinu prakticky iba bránil a ich sporadické útoky nerobili súperom žiadne vážnejšie problémy. Naopak, Húska museli byť v neustálej permanencii. V 12. i 14. minúte mu pomohla bránková konštrukcia. V 17. minúte už ani tá. Söderlund predviedol samostatný únik po pravej strane, keď rýchlostne nedal šancu Fehérvárymu a zavesil. Na 3:0 upravil o necelú minútu neskôr z pravého kruhu Grundström.

Zverenci trénera Bokroša výraznejšie pohrozili v úvode druhého dejstva, keď sa v dobrej pozícii ocitol Struška, ale ani na dvakrát neprekonal Sandströma. Vzápätí však išiel ten istý hráč na trestnú a jeho spoluhráči sa opäť dostali pod veľký tlak. V 26. minúte si Dahlen obkrúžil bránku a chcel zakončiť do jej odkrytej časti, no trafil len žŕdku. O minútu neskôr ale už Nylander zvýšili na 4:0. Húska jeho prvú strelu ešte vyrazil, no na dorážku nemal nárok. Slováci v prvej polovici zápasu nedokázali držať so súperom krok a zdalo sa že rezignovali, chýbal im náboj, dôraz v osobných súbojoch.

V 34. minúte navyše nechala obrana pred Húskom úplne voľného Karlströma, ktorý nemal problém bekhendom zvýšiť už na 5:0. Slováci sa paradoxne prebrali až po tomto góle a záver druhej tretiny patril im. V 36. minúte nahodil puk od modrej Bodák a jeden z domácich obrancov ho tečoval do siete. O 66 sekúnd sa situácia takmer presne zopakovala. Od modrej nahodil Černák a tentokrát puk tečoval do siete Struška - 2:5. A mohlo to byť ešte dramatickejšie. Hráči v modrých dresoch sa konečne odvážili do osobných súbojov a drzo sa tlačili pred bránku, z čoho pramenili obrovské šance Hecla, Strušku a Ružičku, no Sandström si poradil. V poslednej sekunde zmaril Húska tutovku Grunströma.

Slováci vstúpili do tretej tretiny gólom už v 42. minúte. Ružička vybojoval puk za bránkou, sám si ho potiahol pred Sandströma a pomedzi jeho betóny upravil na 3:5. Vzápätí však opäť naštartovali motory naplno Švédi a dvomi presnými zásahmi v priebehu dvoch minútu si vypravovali opäť štvorgólový náskok. Najprv sa spomedzi kruhov presadil Söderlund a v 45. minúte pridal siedmy zásah Andersson. V ďalších minútach tempo hry upadlo, viac z nej mali stále hráči "troch koruniek", ktorí sa dostávali aj častejšie pred bránku súpera. V 58. minúte upravil na konečných 8:3 počas presilovky Eriksson Ek.