Tomáš Tatar EXKLUZÍVNE o vzácnom momente kariéry: Čakal som naň päť rokov

Aký je to pocit radovať sa z hetriku v NHL?

Výborný a neopísateľný! Je to perfektný a špeciálny moment v mojej kariére a k tomu aj cenné víťazstvo, ktoré sme po štyroch prehrách už potrebovali. Práve kvôli tomu sa môj hetrik ešte viac cení.

Čítajte viac VIDEO Životný večer Tomáša Tatara v NHL: Premiérovým hetrikom zničil Anaheim

Opíšete, všetky tri gólové akcie?

Ten prvý gól, to išlo o takú klasiku. Vystrelený puk na bránku, ktorý gólman vyrazil a ja som to len doklepol. Druhý bol veľmi šťastný, keď som nastrelil obrancu do korčule, od ktorej sa to odrazilo na zadný mantinel a od neho do gólmanovho betónu a následne za jeho chrbát. Pri treťom som už bol kľudný a pred bránkou som sa zorientoval a bez problémov zakončil.

Prekvapil aj vás ten druhý gól, ktorý bol poriadne kuriózny?

Presne, bol som prekvapený, že to skončilo v bránke. Od toho momentu som však začal dúfať, že by sa mi mohlo podariť pridať ešte jeden gól, aby som sa konečne dočkal hetriku. Nakoniec to vyšlo. Paráda!

Na hetrik ste sa však načakali dlho...

To áno. Skutočne to trvalo veľmi dlho, viac ako päť sezón. Mal som už viac dvojgólových zápasov, ale žiaľ, nevyšlo to. Dočkal som sa však až teraz.

V doterajšom priebehu sezóny vám to strelecky príliš nešlo. Bude hetrik impulzom k zlepšeniu?

Verím tomu, že áno. Úvod sezóny nebol ideálny nielen z mojej strany, ale ani tímu sa príliš nedarí a trápime sa. Musíme sa všetci ešte zlepšiť a dúfať, že sa to vylepší.

Čítajte viac Našiel si vedľajší džob? Tomáš Tatar sa zhostil nezvyčajnej úlohy

Blížia sa sviatky, takže ste si hetrikom dali taký predčasný vianočný darček?

Určite. Potešilo ma to, pretože sa jedná o vzácny moment v kariére.

Ako prežívate predvianočný zhon?

Ideme akurát s mužstvom na trip na Floridu, kde strávime spolu päť dní. Potom sa vrátime domov a máme pár dní voľna.