Tatarova priateľka postavila Mexiko do pozoru: Horúce FOTO z tropického raja vás rozpália!

Tomáš Tatar sa na konci januára nedostal do výberu hviezd pre All Stars víkend. Miesto toho mohol aspoň pár dní oddychovať v Mexiku, kde si vyrazil s priateľkou Luciou Slaninkovou. Možnosť opäť dobiť baterky v mimohokejovom prostredí dostal aj o mesiac neskôr. Vďaka kalendáru NHL má Detroit Red Wings týždennú pauzu.

Čítajte viac FOTO Winter Classic už klope na dvere: Slovenské hviezdy vyvetrali sexi priateľky

Tomáš s Luciou si obľúbili krajinu kaktusov a tequilly. Tentokrát zobrali so sebou aj ďalších Tatarovych spoluhráčov z „červených krídel“. Slovenskému útočníkovi robia v Pedregale Cabo San Lucas spoločnosť Američania Justin Abdelkader a Riley Sheahan. Tí s populárnym „Trtom“ strávili dovolenky aj v minulosti. Aká by to bola dovolenka korčuliarov bez žien a priateliek. Na juhu Kalifornského polostrova však najviac žiarila práve tá Tomášova - Lucia. Nezabudla pri tom ani na svojich fanúšikov. Jej fotky na sociálnych sieťach dostanú do varu nie jedno mužské oko.

Čítajte viac VIDEO Tatar vypol od hokejových povinností: So sexi priateľkou si užíva v Mexiku

Tatar spolu so svojimi spoluhráčmi aspoň na chvíľu zabúdajú na nevydarenú sezónu. Vo Východnej konferencii NHL im patrí až 15. priečka. Na postup do play off stráca Detroit desať bodov. Nuž v posledných dvadsiatich dvoch zápasov ich čaká neľahká výzva.