Tieto mená si zapamätajte: TOP 15 hráčov, ktorí raz budú vládnuť svetovému hokeju!

V zámorskej NHL sa takmer o nikom inom nehovorí ako o dvoch zázračných hokejových deťoch. Fín Patrik Laine (18) a Američan Auston Matthews (19) totiž vtrhli do profiligy ako skúsení borci. Prýv menovaný má na konte 54 bodov (30+24) a druhý 52 bodov (28+24). Práve títo dvaja si to rozdajú o trofej určenú pre nováčika sezóny. Pri nich sú ďalší mladíci len štatistami, no aj oni predvádzajú skvelé výkony. O koho ide?