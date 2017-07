Toto sme tu ešte nemali: Odvážna brankárka chce vzdorovať silným ranám mužov!

Tak to už ešte nebolo, aby sa v čisto mužskom hokejovom seniorskom tíme predstavila žena. No zdá sa, že Česka Klára Peslarová prepíše históriu. Od budúcej sezóny by totiž mala chytať v drese Ostravy-Poruby, ktorá pôsobí v druhej lige.

Pre českú reprezentantku to však nebude absolútna novinka. Prešla totiž mužskými mládežníckymi kategóriami, no pred troma rokmi sa rozhodla skúsiť šťastie a nazbierať skúsenosti vo Švédsku. No teraz sa kvôli štúdiu na vysokej škole vrátila späť. Svojím súperom poslala aj odkaz: „Rešpekt k chlapom mám, ale nebojím sa.“

