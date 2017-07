Tréner Bokroš venuje svoj čas počas leta tejto krásavici: Pristane im to?

Veľkým optimistom však nebol. „Skôr som si myslel, že vo funkcii pokračovať nebudem. Ale zavolal mi Miro Šatan, že by bol rád, keby som pokračoval. Tak som to zobral,“ prezradil Bokroš, ktorý s 20-kou získal v sezóne 2014/15 bronz.

V stredu odštartovala v Piešťanoch aj centralizovaná príprava dvadsiatky, ktorej vrcholom budú opäť majstrovstvá sveta v Buffale. „Nastavený by mal byť nový koncept fungovania reprezentácií, ktorého pointa je v tom, aby všetky výbery od 15 rokov až po 20 rokov mali nové myslenie. Mám prehľad o 17-ke a 18-ke, ale dvadsiatka je predsa len niečo iné. Dajme sa prekvapiť, ako chlapci zvládnu prechod do seniorského hokeja. Hlásiť sa nám do prípravy bude 34 hráčov, z ktorých postupne vyberieme 24 a tí budú potom pokračovať,“ objasnil Bokroš, ktorý sa počas voľna venoval svojmu miláčikovi – vlčiakovi Nasti.

A kedy prinesie opäť medailu? „Ťažko povedať, ale určite sa o to pokúsime. No na to potrebujeme rozdielových hráčov. To znamená vynikajúceho brankára a niekoľko nadštandardných individualít,“ dodal.