Tréner Zdeno Cíger sa posťažoval: Ako sa cíti, keď stále počúva nie?

Chára nie, Hossa nie, Tatar nie, Pánik nie, Budaj nie, Halák nie, Jurčo nie, Daňo nie, Gáborík nie... To je menoslov všetkých hráčov zo zámoria, ktorí sa pre rôzne príčiny ospravedlnili Cígerovi z MS. „Bohužiaľ, je to ich slobodné rozhodnutie a ja sa tomu musím prispôsobiť. Musím využiť hráčov, ktorých mám k dispozícii,“ stroho reagoval po tréningu kouč Slovenska.

Automaticky sa natíska otázka, či to nemá niečo spoločné s vlaňajším bojkotom, pod ktorý sa podpísali všetci menovaní hráči. „To nebudem riešiť. Sústredím sa na tých hráčov, ktorí sú v tíme a z nich vyberieme na šampionát to najlepšie,“ razantne vyhlásil Cíger, no okamžite s trochou nadsázky podotkol: „Je dôležité, že nám vôbec niekto zostal...“ A z nich vyberieme to najlepšie!

Čím to teda je, že hviezdy z NHL odmietajú prísť na MS do nemeckého Kolína? Národná hrdosť, či únava po sezóne, či šrámy na tele po náročných zápasov? Napríklad, takí Švédi či Rusi sa do národných tímov hrnú aj tak. „Treba sa spýtať našich hráčov, ja do ich hláv nevidím. Nie je to pre nás príjemné, keď počítame s nejakými menami, ale neprídu... Preto je ťažké, vôbec nejaké mužstvo skladať,“ poznamenal 47-ročný kormidelník.

Aké to teda je, ď neustále počúva nie? „Nemám na výber. Jasné, že by sa mi robilo ľahšie, keby som mal prísun hráčov, ktorí sa budú o miesto drať. Nie som z toho nadšený, ale snažím sa byť aj tak stále pozitívny,“ odpovedá Zdeno Cíger a dodáva: „Rešpektujem chalanov ako je Marián Hossa. Povedal na rovinu, že má svoj vek. On odohral veľa a klobúk dole pred ním, že má takúto výkonnosť. U neho mi to nevadí... Ale ako vravím, je to ich rozhodnutie a treba sa ich opýtať, ako to cítia...“

Príkladom toho, že na MS „sa ide“ aj cez bolesť, je útočník Michel Miklík, ktorý počas sezóny zažil nepríjemné zranenie, ale po skončení povinností, je už v národnom mužstve. „Myslím si, že aj počas sezóny by prišiel, keby mohol. Prešiel ho kamión vo Fínsku, ja tomu tak hovorím, keď ho zrámovali, a bol po zrážke otrasený, čo sa mu dá odpustiť,“ pousmial sa Cíger a dodal: „Je pozitívne, že chalani z Európy chcú reprezentovať a derú sa o miesta.“