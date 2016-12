Trénerovi Kings už došla s Gáboríkom trpezlivosť: Berie milióny a nehrá!

Sutter reagoval na aktuálne výkony Gáboríka, ktorý sa po návrate po zlomenine nohy nevedel dostať do starej formy. Za "kráľov" odohral deväť zápasov so ziskom gólu a troch asistencií, pričom v troch uplynulých dueloch nebodoval. "Bolo to rozhodnutie mňa, kouča. Máme na to právo. Tréneri majú na hráčov najvyššie očakávania, pokiaľ ide o spôsob, ako hrajú," vysvetlil Sutter svoj krok.

Tridsaťštyriročný krídelník v roku 2014 výrazne pomohol Kings k zisku Stanleyho pohára, keď našiel v prvom útoku skvelú "chémiu" s Anžem Kopitarom a so 14 gólmi sa stal najlepším strelcom play off. Následne podpísal s klubom sedemročný kontrakt, ktorý mu vynáša v priemere 4,875 milióna dolárov na sezónu.

V ďalšom období však jeho produktivita klesala, v minulom ročníku aj vinou zdravotných problémov odohral v základnej časti iba 54 zápasov, v ktorých nastrieľal 12 gólov a pridal 10 asistencií. V štyroch dueloch play off zaznamenal bod (0+1). Na septembrovom Svetovom pohári v Toronte sa podieľal na senzačnom postupe Tímu Európy do finále, no stoplo ho zranenie, po ktorom stále hľadá bývalú formu.

Sutter mu pred nedeľňajším súbojom s Bostonom poslal odkaz, keď z neho spravil "healthy scratch", teda zdravého náhradníka. Namiesto Gáboríka a zraneného Dustina Browna radšej zaradil späť do zostavy útočné duo Devin Setoguchi a Andy Andreoff. "Hráči, ktorým to nejde, si oddýchnu. Hráči, ktorým to ide, budú znova hrať," poznamenal tréner pre Los Angeles Times.

Ten už predtým naznačoval Gáboríkovi, že od neho očakáva zlepšenie, keď mu postupne okresával čas strávený na ľade. V predchádzajúcich troch stretnutiach klesol "icetime" slovenského útočníka z 15 a pol minúty na 11. Niečo podobné zažil Gáborík naposledy počas pôsobenia v New Yorku, kde "nepadol do oka" vtedajšiemu kormidelníkovi Rangers Johnovi Tortorellovi. Ten sa nerozpakoval nechať svojho najlepšieho strelca vysedávať celé tretiny na striedačke, alebo ho posielal do štvrtého útoku.