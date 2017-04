Tvrdá kritika z úst ruskej hviezdy NHL: Kučerov na spoluhráčoch nenechal ani nitku suchú!

Ešte niekoľko dní po skončení základnej časti bolo na Kučerovovi vidieť hnev a nechuť z toho, že „bleskom“ zo slnečnej Floridy ušlo play-off v samom závere, pričom pred sezónou Tampu Bay odborníci favorizovali na zisk Stanley Cupu. Mali na to veľmi dobrý dôvod, keďže pred dvoma rokmi Tampa prehrala vo finále s Chicagom a minulý rok vypadla v konferenčnom finále s Pittsburghom.

Sezónu klub odštartoval dobre, no potom prišiel útlm a ani vydarený finiš už na postup do play-off nestačil, navyše tím sa musel drvivú väčšinu sezóny zaobísť bez zraneného Stevena Stamkosa. Jeho pozíciu výborne zastúpil Kučerov, ktorý si vytvoril kariérne maximum, keď s 85 bodmi (40+45) skončil v tabuľke produktivity piaty a viac gólov strelil len Sidney Crosby (44).

Na výkony Kučerova okrem obrancu Victora Hedmana už prakticky nenadviazal žiaden spoluhráč a ruský reprezentant sa na ich adresu v rozhovore pre Sovietskij Sport vyjadril poriadne kriticky. „Trápil som sa celú sezónu. Stamkos sa zranil a nemohol som si nájsť stabilných spoluhráčov, s ktorými by som si na ľade perfektne rozumel. Raz som hral s Jonathanom Drouinom a klapalo to, no potom nás tréner z nejakých dôvodov rozdelil,“ posťažoval sa stále len 23-ročný Rus.

Časť jeho spoluhráčov sa podľa neho uspokojila s tým, čo mala a viac sa netrápila. „Niektorí v mužstve len sedeli, pretože dostali svoje peniaze a prestali pracovať. Vedeli, že nemajú konkurenciu a že Tampa nikoho ďalšieho neprivedie. V tejto sezóne nehrali zďaleka tak dobre, bolo to vidieť nielen na štatistikách, ale aj pohybe. Keď som im občas prihral, ani to nečakali. To je dôvod, prečo som mal ťažkú sezónu napriek výborným číslam,“ podrobil ostrej kritike svojich spoluhráčov Kučerov.

Vstup do sezóny „bleskom“ vyšiel vynikajúco, pretože kanonier Steven Stamkos nebol zranený a utvoril útočnú trojicu práve s Kučerovom a jeho krajanom Vladislavom Namestnikovom. Elitný útok si na ľade rozumel výborne. Potom však Stamkosa nešťastné zranenie vyradilo z hry do konca sezóny. Odvtedy to šlo s Tampou dolu vodou a aké-také nádeje držali práve góly Kučerova, no ostatní spoluhráči sa k nemu nepripojili.

„Tých deväť zápasov na začiatku bolo mojich najlepších za celé štyri roky v NHL. Bol som veľmi naštvaný, keď sa Steven zranil. Následne začali tréneri meniť formácie, chodil som z jedného útoku do druhého. Na niečo také sa zvyká len ťažko, pretože nikto z nich nehral na úrovni ako Stamkos a je ťažké niekomu vysvetliť, ako sme spolu hrali. Zostal som mierne nepochopený,“ dodal na margo nespokojnosti s výkonmi svojich tímových kolegov ruský útočník. Chuť z nevydarenej sezóny si bude chcieť napraviť na MS vo Francúzsku a Nemecku, kde v drese zbornej nebude chýbať.