Týždeň bez hokeja mu padol vhod: Reprezentáciu posilnil hviezdny hráč!

S akými pocitmi ste prišli do národného tímu?

S dobrými, predsa len som mal týždeň na oddych po vypadnutí s Chomutovom v play-off.

Ako ste oddychovali?

Bol som s rodinkou trochu v teple, tak sme si to v kruhu najbližších užili. Dokonca sme si nestihli doma užiť ani Veľkonočné sviatky.

V kádri sú štyria gólmani, čiže na tomto poste je to nabité. Ako to vnímate?

Ani jeden rok nie je ľahké sa dostať na MS a konkurencia je obrovská. Máme pred sebou ešte dva týždne práce a verím, že všetko si sadne tak ako má a všetci budú makať naplno.

Chcete byť jednotkou?

Ako vravím, máme ešte do šampionátu dva týždne a za ten čas sa to nejako vykryštalizuje. Dôležité bude, aby si každý svoju pozíciu, ktorá mu po dvoch týždňoch ostane, vzal ku srdcu a išiel do toho naplno. Či budem jednotka alebo trojka, tak sa stále budem snažiť pomôcť mužstvu.

Z gólmanov máte najviac skúseností, môže to zavážiť v boji o post jednotky?

Ja si myslím, že to nie je boj. Pôjde do aktuálnu formu a skôr by som to smeroval k tomu, aby sa vytvoril dobrý brankársky tím?

Sledoval iste výsledky a výkony reprezentácie v príprave?

Nevidel som ani zápas, ale išlo o vyrovnané výsledky. Podľa mňa to bude vždy o góle, či dvoch. Treba však veriť a byť pozitívny.

Mančaft strieľa málo gólov, bude to podľa vás na šampionáte o gólmanoch a obrane?

Ťažko povedať, pretože bez gólov sa nedá vyhrať. Musíme to tak nastaviť, aby sme strelili o gól viac ako súper.

Na najbližší duel proti Fínsku odcestujete do Košíc vlakom. Čo na túto novinku hovoríte?

Uvidíme, aké budú na túto cestu ohlasy. Potom si to zhrnieme, či to stálo za to.

Kedy ste išli vlakom naposledy?

Za súperom som ešte zrejme nikdy necestoval vlakom, ale viezol som sa asi pred takými dvomi rokmi. Je to ale pohodlnejšie.

Ako hodnotíte sezónu v Chomutove, s ktorým ste došli až do semifinále?

Pozitívne! Keby nám na začiatku ročníka povedal, že budeme v prvej štvorke, tak by to všetci brali. Aj teraz, po sezóne, sú v klube spokojní a nakoniec aj ja.

Čítajte viac VIDEO Slovensko opäť žije hokejom: Z atmosféry na zápasoch našich mladíkov naskakujú zimomriavky

Máte za sebou riadnu porciu zápasov, nie ste unavený?

Jasné, bolo toho dosť, ale ten týždeň oddychu mi padol vhod.

Nestratili ste formu?

(úsmev) To je náročné povedať, ale ťahal som dva mesiace v kuse, tak som oddych potreboval. Viac ako týždeň ničnerobenia by mi už ale prekážal.