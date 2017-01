FOTO Ucháň Matthews má poriadnu dračicu: Z jeho priateľky Emily pôjdete do kolien!

To sa mu strieľa, keď má doma taký poklad! Hokejista Toronta Maple Leafs Auston Matthews (19) naskočil do NHL v tejto sezóne, no prestížnu súťaž aj tak ovládol. S dvadsiatimi gólmi je druhým najlepším strelcom. Prospieva mu aj vzťah s Emily Ruttledge, ktorej krásu a prednosti ocení hádam každý.

Priateľka Austona Matthewsa je obdarená a vie, ako zaujať. Autor: Instagram