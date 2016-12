Úprimná spoveď Budaja po rozprávkovom návrate do NHL: Problémy v súkromí sa naťahovali

Ešte pred dvoma sezónami to s ním veľmi ružovo nevyzeralo. Chytal na farme Winnipegu – St.John's. Jeho žena čakala druhé dieťa a vrátila sa do Colorada. On bol v tíme, ktorému sa v sezóne 2014/2015 nedarilo a nevedel, čo bude ďalej. „Nič mi nevychádzalo, bolo to náročné. Všetko bolo pre mňa ťažké. Nik nie je neomylný, ale problémy sa naťahovali v súkromí i v hokeji. Najradšej by som túto časť života vymazal,“ vyznal sa pre NHL.com Peter Budaj.

Prešli dva roky a všetko je inak. Budaj drží LA Kings, darí sa mu. Príležitosť, ktorá sa mu naskytla, chytil poriadne za pačesy. „Keby mi to niekto povedal pred rokom, myslel by som si, že je blázon,“ vyznal sa. Chváli ho však aj jeho spoluhráč Marián Gáborík. „Vykročil správnou nohou. Zhostil sa svojej úlohy a dokázal, že je hodným NHL,“ skonštatoval.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Connor Hellebuyck, ktorý bol vtedy vychádzajúcou hviezdou St.John's. „Robil správne rozhodnutia. Mužstvo nepatrilo medzi najúspešnejšie tímy, navyše AHL je úplne iná ako NHL. Bol zvyknutý na ňu. Ale dnes sa mu všetko vracia späť. Môžete to vidieť vďaka jeho zručnostiam. Ešte stále to má v sebe. Má myslenie, morálku. Treba si to uvedomiť,“ dodal.

Výdrž sa teda Petrovi Budajovi oplatila. Jeho príbeh pripomína teda rozprávku. „O NHL som sníval vždy. Veril som, že je to najlepšia liga na svete. Keby som sa nemohol úprimne pozrieť do zrkadla, dávno by som to vzdal. Verím tomu, že na to stále mám,“ pokračoval Budaj.

„Ľudia sú ako autá. Vždy viete zrýchliť, manévrovať. Dokážete sa vylepšiť. Tréner Bill Ranford tomu rozumie. Nechce aby som bol Quick,“ zdôraznil. Svojou budúcnosťou sa veľmi nezaoberá. Je prirodzené, že myslíte na to, čo bude o rok. "V našej povahe je zakorenené, že radi plánujeme dopredu. Keď máte všetko, nechcete to stratiť,“ dodal.