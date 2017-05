Útočníkovi Nedorostovi Slovan stále dlží peniaze: V súkromí však prežíva veľkú radosť!

Keby sa nebol zranil, bol by odišiel už v priebehu uplynulej sezóny. „S Budějovicami som bol dohovorený už vlani. S tým, že keď nepostúpime do play-off, prídem pomôcť klubu v boji o baráž. Lenže ja som sa v polovici januára zranil a vypadol na niekoľko týždňov. Tým pádom to všetko padlo a zostal som v Slovane, kde sa mi teraz skončila zmluva,“ povedal Nedorost.

Nič mu už teda nebránilo v tom, aby sa vrátil do rodných Českých Budějovíc. „Myslím si, že nadišiel čas byť už doma. Synovia tu hrajú hokej. Deväťročný Vašíček je do hokeja blázon, päťročný Adámek začína. V septembri očakávame prírastok do rodiny, stanem sa tretíkrát otcom. Aj preto chcem byť doma,“ prezradil rodinné tajomstvo „Nedo.“

Ešte pred ďalšími rodičovskými povinnosťami si tak rodinka užívala dovolenku. „Boli sme mesiac na Floride, hrali sme tenis, basketbal, jednoducho sme si to vychutnali. Boli sme aj v Dubaji a stihol som byť dvakrát v Barcelone na zápasoch FC, keďže je to môj obľúbený klub a držím im palce. Odskočil som si aj do švédskeho Linköpingu pozrieť sa, ako tam trénujú mládež. Stihli sme toho naozaj dosť, ale teraz som už začal trénovať na novú sezónu. Musím makať, pretože som stratil fyzičku a pribral. Už 15 rokov sa pripravujem sám a vyhovuje mi to,“ dodal už bývalý hráč belasých.

A či by sa ešte raz vrátil do Slovana? „Nie je všetkým dňom koniec, ale momentálne nie. Stále čakám, že nám doplatia to, čo nám od januára dlhujú. Máme to sľúbené,“ dodal Václav.