V Chicagu sú z Hossu unesení: Veľké komplimenty na adresu nášho hráča, bude ako Jágr?

„Vyzerá to tak, že má syndróm Benjamina Buttona, kde ide starnutie obráteným smerom,“ povedal pre Chicago Tribune Patrick Kane, Mariánov spoluhráč. „Je výnimočný, robíme si žarty, že má nadprirodzené gény. Zdá sa, že nikdy nespomalí, nestratí tempo. Je stále tým istým hráčom, ktorého som sledoval v televízii ako chlapec.“

Hossa má na to, aby sa stal najproduktívnejším Slovákom všetkých čias. Na prvého Petra Šťastného mu chýba niečo vyše sto bodov. Zmluvu s Chicagom má ešte na štyri a pol roka. „V mojom veku je 120 bodov veľa. Ja o tom ani nepremýšľam, snažím sa brať zápas po zápase. Nie je to tak, že by som sa naháňal za nejakými číslami,“ povedal pre server NHL.com.

„Dávam si záležať na tom, aby som rovnako dobre hral po celom ihrisku, pomáhal aj vzadu.“ Napriek tomu Selke Trophy pre najlepšieho defenzívneho útočníka stále nedostal. „Samozrejme, bolo by to super, ale to už nie je otázka pre mňa. Snažím sa hrať svoju hru a pokiaľ budem medzi kandidátmi, tak fajn, ak nie, svet sa nezrúti,“ hovorí Marián.

Vo svojich 38 rokoch patrí v NHL k najstarším. Nedávne narodeniny oslávil doma s rodinou a zhrešil v tom, že si dal tortu. „Sladké stále milujem, toto sa nezmenilo.“ Aj v tomto smere si môže s Jágrom ruku podať. „S Jardom sa nemôžem porovnávať. To je neuveriteľný hokejista. Že hrá v jeho veku na takej úrovni, je neskutočné. Obdivujem ho,“ priznáva Hossa.

Marián však zatiaľ nevie, či vydrží hrať do 44 či 45 rokov (tie dovŕši Jágr vo februári). „Každý hokejista je iný, má iné priority. Keď ma to bude baviť, je možné čokoľvek. Samozrejme, nesmiem byť zranený.“