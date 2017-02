V Košiciach sa spomínalo na Jána Kobezdu († 41): Zosnulý tréner by mal z týchto slov radosť

Podľa útočníka Dukly Jakuba Gašparoviča nie je jednoduché zmieriť sa s tragickou udalosťou, no čím skôr sa im to podarí, tým skôr sa pohnú dopredu.

Trenčanov zasiahla tragická správa v čase, keď bojujú o účasť v play off a zároveň o vyhnutie sa baráži. Mužstvo, v ktorom je viacero mladíkov, ktorých Kobezda trénoval v juniorskom tíme i v A-mužstve, sa s tragickou správou zmieruje len pomaly. "Neostáva nám nič iné, iba pokračovať v jeho robote. Čím skôr prijmeme fakt, že sa s tým už nič nedá urobiť, tým skôr sa pohneme dopredu," poznamenal Jakub Gašparovič po dohrávanom zápase v Košiciach.

Hoci od nešťastného 27. januára prešlo už niekoľko dní, Trenčania nemohli na bývalého trénera nemyslieť. "Takúto situáciu človek nepredpokladá. Žiaľ, aj také veci sa stávajú. Je to klišé, no musíme zabojovať aj za neho. Jano chcel spraviť pre Duklu maximum, snažil sa o to každý deň. My musíme pokračovať v jeho úsilí," uviedol trenčiansky útočník.

Dohrávaný zápas ponúkol zaujímavé hokejové divadlo, ktoré sa divákom páčilo. Tí videli desať gólov, víťazstvo domáceho tímu i úspešnú obnovenú premiéru Rudolfa Hunu, ktorý sa uviedol dvomi gólmi. A k videniu bola aj trenčianska stíhacia jazda, ktorá napokon úspešná nebola. Hostia prehrávali už 2:5, dvomi gólmi v tretej časti sa vrátili do hry, ale vyrovnať nedokázali.

"Po dvoch tretinách bolo 5:2 a Košičania si boli istí tromi bodmi. My sme si povedali v kabíne určité veci. Do tretej tretiny sme išli s tým, že dáme gól na zníženie stavu, čo sa nám aj podarilo. Žiaľ, v závere si Košičania postrážili výsledok a potvrdili, že sú skúseným mužstvom," dodal Jakub Gašparovič.

Trenčania tak po 41. kole zostávajú na 9. priečke. Na vytúženú ôsmu, na ktorej je Liptovský Mikuláš, strácajú len jediný bod.