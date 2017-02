FOTO V Slovane stavili na mladícku drzosť: Ako zapadli talentovaní hokejisti medzi skúsených borcov?

Káder plný ucháňov! Tak to v tejto sezóne vyzerá v kabíne bratislavského Slovana, kde si okrem skúsených borcov zastali miesta aj mladí hokejisti. Veď aspoň na jeden zápas v KHL naskočilo až trinásť hráčov, ktorí majú 23 a menej rokov. V posledných kolách dostávajú šancu vždy ôsmi takíto mladíci. No ani oni nedokázali v zlomových dueloch nasmerovať belasých do vyraďovacích kôl.