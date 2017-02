V Tipsport lige sa o nikom inom nehovorí: V Poprade majú nového Bondru

Hokejový útočník Popradu Peter Bjalončík (18) je vekom ešte junior, no do Tipsport ligy vtrhol ako víchor! V dvoch štartoch za kamzíkov sa totiž predviedol tromi gólmi! Že by pod Tatrami vyrastal nový Peter Bondra?