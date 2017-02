Hokejista Valach po prvýkrát v repre po strate manželky: Smutné priznanie o deťoch!

Prekvapila vás reprezentačná pozvánka od trénera Zdena Cígera?

Skôr milo potešila, nebol som viac než dva roky v reprezentácii. Dúfam, že nesklamem a podám dobrý výkon.

V drese českého Chomutova podávate konštantné výkony, i preto sa to dalo čakať. Zatiaľ ste spokojný s vašimi štatistikami?

15 bodov na obrancu nie je zlé, no dávam som si za cieľ streliť minimálne 8 gólov, zatiaľ mám 4 a snáď mi zo začne padať v play – off. Niekedy to je aj o šťastí.

Vrcholí základná časť, zatiaľ je váš Chomutov na 7.miesto. Dá sa hovoriť o spokojnosti?

Dali sme si pred sezónou cieľ získať z každej štvrtiny 18 bodov, čo sa nám splnilo. Cítime šancu sa dostať do prvej šestky, ktorá zaručuje istotu play – off, to by každého z nás po základnej časti veľmi potešilo.

Keďže ste pôsobili v KHL, tešíte sa na reprezentačné zápasy s Ruskom?

Očakávam výborné zápasy, lebo ich olympíjsky tím nebude hrať profesorský hokej ako napríklad ich skúsenejší kolegovia, ale lietať po ľade.

Neváhali ste ani sekundu či prídete reprezentovať, i keď máte doma dve malé deti?

Mimo ľad nad ničím iným nerozmýšľam, skôr som uvažoval ako všetko skĺbiť. Chcel som deti vidieť, čo najviac a teraz som bol s nimi dva dni doma, potom ešte aj v nedeľu. Nitra je pre v tomto smere ideálne miesto pre reprezentačné povinnosti.

Po zápasoch pôjdete za deťmi domov do Zvolena či budete stále s tímom?

Samozrejme, nechcem narúšať program. Som hráč ako hocikto iný, budem tu do konca reprezentačného zrazu.

Beriete hokej po tragickej smrti manželky Simony ešte ako životnú vášeň či skôr už ako vašu prácu?

Pokiaľ to máte v sebe od detstva, tak stále ho mám v srdci. Avšak teraz rozmýšľam nad tým, aby som pre deti niečo zarobil, nech im v živote nič nechýba. Bohužiaľ, už im aj tak bude niečo chýbať. Aspoň po tej finančnej stránke nech majú o život postarané.

Stále vám tréner Vladimír Ružička dovolí po nedeľných zápasoch ostať doma vo Zvolene až do utorka a do Chomutova sa vraciate až na stredu ráno na tréning?

Poznáme sa dlhšiu dobu, on poznal aj moju manželku Simonu. Ańo, stále to platí a rovnako oceňujem aj jeho prístup, pretože sa snaží ma podporovať, i keď nemám občas náladu. Nemôžem na neho povedať ani pol krivého slova.

Ako sa majú vaše detičky?

Prežili si toho veľa, teraz po Vianociach urobili veľké pokroky, čo ma neskutočne teší. Najprv mal malý problémy s pruhom, dosť sa s tým trápil a obe deti majú slabšie pľúca, keďže sa predčasne narodili. Až vekom im zosilnia, stále musíme dávať pozor, aby neprišli ďalšie komplikácie.

Ste s nimi v spojení cez rôzne výdobytky modernej techniky každý deň?

Samozrejme, každý večer je toto môj program spojiť sa s rodinou a deťmi cez skype. Keď sa pozrú do kamery, tak sú to neopísateľné pocity, ktoré ma vždy nabijú množstvom energie.