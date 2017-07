Vdova po Pavlovi Demitrovi (†36) Majka oslavuje štyridsiatku: Pozrite, ako sa zmenila!

Ako by ani nestarla! Vdova po skvelom hokejistovi Pavlovi Demitrovi (†36) Mária oslavuje v pondelok 40. narodeniny. Jej život po boku hokejistu nebol vždy ružový. Ich stredoškolskú lásku nepoložil ani odchod hokejistu do Ameriky, ale neskôr prišli ďalšie rany - strata dieťaťa a neskôr aj manžela. Takmer šesť rokov po tragédii je pani Demitrová vyrovnanou osobnosťou, ktorá sa neutápa v žiali, ale svoj život sa snaží zaplniť do poslednej sekundy. Okrem toho stále dobre vyzerá. Všetko najlepšie, Majka!