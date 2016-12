Velez Zuzulová po druhom mieste v Semmeringu šokuje o dieťati: Tieto slová hovoria za všetko!

Na prvom medzičase ste mali pred Shiffrinovou náskok takmer pol sekundy. Napokon to však nestačilo. Čo rozhodlo?

Manžel mi v cieli hovoril, že nájazd do tej roviny. Tam som stratila.

V cieli to dlho vyzeralo, že by ste mohli vyhrať. Verili ste si?

U Mikaeli nemôžete veriť ničomu až do chvíle, kým neprejde cieľom. Vedela som, že spodok jazdí skvele.

Tretikrát ste skončila druhá za Schiffrinovou. To človeka môže aj poraziť či?

Na jednej strane som rada, ale musím sa ešte zlepšiť. Skôr ma to hecuje. V tréningoch trénujem inak ako kedysi. Neviem, čo k tomu ešte povedať.

Tešia vás vôbec druhé miesta?

Úprimne, chcela som byť aj dnes prvá. Chcem veľmi Mikaelu poraziť aj z toho dôvodu, že všetko vyhráva a je veľký fenomén.

Do Semmeringu prišlo aj veľa Slovákov. Cítili ste podporu?

Samozrejme atmosféra bola skvelá. Ďakujem tým, ktorí nás prišli s Petrou podporiť.

Vy ste v Semmeringu vyhrali presne pred štyrmi rokmi prvý sveťák? Pamätáte si ešte na to?

Jasné, bolo to moje najkrajšie víťazstvo v živote a tieto preteky si budem pamätať do konca svojho života.

Shiffrinová jazdí aj podľa expertov inú ligu. V čom je výnimočná a jazdí napríklad inak ako vy alebo ostatné súperky?

Ja osobne nepozerám jej jazdy. Naša technika je dosť odlišná. Čím to je fakt neviem.

V prebiehajúcej sezóne pravidelne končíte na bedni. Je to vaša najlepšia forma?

Myslím si, že ani nie. Dievčatá sa zlepšili musím dávať do toho všetko, aby to bolo pódium. Najlepšie som však jazdila dovtedy, keď som sa zranila.

Máme za sebou rok 2016. Aký bol v podaní Veroniky Velez Zuzulovej?

Čo sa týka súkromia bol super, čo sa týka športu nebol zlý, ale verím, že ten nový bude lepší.

Čo si najviac z celého roka najviac budete pamätať?

Moje víťazstva z Flachau a narodenie druhého dieťaťa mojej sestri. Malá sa volá Ema a veľmi sa z nej teším.

A čo vy a dieťa?

Ja som pripravená (smiech).