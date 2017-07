Veľký návrat na klziská! Neuveríte, ktorý búrlivák oblečie dres Litvy?

Už podľa mena je zrejmé, že Kasparaitis nie je „čistokrvný“ Rus, a jeho korene siahajú do Litvy, kde aj hokejovo vyrastal. Bolo to v malom meste Elektrénai, kde bol jediný zimný štadión v Litve. Bolo jasné, že keď chce napredovať, musí odisť. Rozhodol sa preto v štrnástich rokoch zamieriť do Ruska.

Po tom, čo sa presadil v Dynamo Moskva už jeho kariéra nabrala profesionálny rozmer a v roku 1993 už bol v NHL. Ešte predtým však v roku 1992 pomohol Rusku vyhrať olympiádu v Albertville. Aj keď bol Litovčan, kvôli napredovaniu sa rozhodol reprezentovať túto krajinu.

Vždy sa však Darius, ktorý bol aj napriek neveľkej postave mimoriadne tvrdým hráčom, hlásil ku koreňom, ktoré mal v Litve. Po tom, čo v zámorskej NHL nastúpil na 863 duelov (163 bodov a 1379 trestných minút) v dresoch New Yorku Islanders, Pittsburghu, Colorada a New Yorku Rangers, zamieril do KHL.

V Rusku obliekol dres Petrohradu v dvoch sezónach a stal sa trénerom, no odrazu sa v ročníku 2013/2014 stal hráčom litovského klubu Hockey Punks. Nastúpil však len na jeden duel a spravil tak aj o rok neskôr a takisto aj potom a vlani tiež. Prečo? Z jednoduchého dôvodu! „Som Litovčan a vždy som bol na to pyšný, no aby som za svoju krajinu mohol nastúpiť na turnaji IIHF, musím splniť podmienku,“ prezradil 44-ročný Kasparaitis. Podmienka je, aby niekoľko rokov hral v krajine, za ktorú chce nastúpiť. No, a to splnil.

Tamojšie médiá prišli s informáciou, že sa upísal ďalšiemu klubu, Energia Elektrénai, čo by znamenalo, že by mohol podmienky IIHF splniť. „Som globálny človek, asi najviac sa mi páčilo v Pittsburghu, kde bola skvelá partia na čele s Jaromírom Jágrom, no domov je len jeden,“ priznal Darius, o ktorom priniesol tieto informácie portál www.nhl.cz.