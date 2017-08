Veľký projekt na Slovensku: Mladé žilinské talenty sa stretli so svojimi idolmi

„Je tu veľmi dobre. Som šťastný, že tu môžem byť súčasťou takéhoto kempu. Stretli sme sa aj s Mariánom, kde nám rozprával o jeho skúsenostiach z NHL. Určite by som sa tam chcel dostať aj ja,“ prezradil pre denník Plus JEDEN DEŇ šťastný Miško.

Iba 9-ročný Jakub po stretnutí s hviezdou Los Angeles Kings vie, čo musí spraviť pre to, aby dosiahol vytúžený cieľ. „Pre mňa Majo znamená veľa. Je výborný hráč, ktorý vie, čo robí. Tréningy v jeho škole si užívam. Raz chcem byť ako on a hrať v NHL,“ zhodnotil.

S dlhoročnou spoluprácou je spokojný aj zástupca Orange. Verí, že kempy dávajú mladíkom viac možností. „Kemp je pre mladých Žilinčanov veľká odmena. Prebieha už deviaty rok a v škole Mariána Gáboríka majú veľkú šancu zlepšiť sa. Marián sa sem vždy snaží priniesť zaujímavé trendy zo sveta a tréneri im ukazujú veci, ktoré chlapci možno bežne netrénujú,“ povedal o projekte Miloš Lalka, riaditeľ úseku komunikácie a značky pre Orangeu.

Ako vnímate projekty, ako je Orange Minihokej Tour, ktoré pomáhajú deťom pri hokejovom raste?

- Je to fajn a super, že sa na tom podieľajú a z vlastných prostriedkov dotujú deti. My sme opäť mohli privítať víťazov Orange Minihokej Tour, tentoraz to boli Žilinčania. Táto vzájomná spolupráca prináša výsledky aspoň v tom, že si hokej užívajú a pomáha im to k napredovaniu.

Nemyslíte, že by sa to malo robiť na Slovensku vo väčšom?

- Je vidieť, že už veľa ľudí sa snaží robiť hokejové školy počas letných prázdnin, no otázkou je, ktoré kempy majú tradíciu a dokážu fungovať na úrovni dlhšie. Viem podľa nás, že je to náročné, aby sa deti naspäť vracali. Takže je dobré, že je kempov viac, no kvalita tam musí byť.

Ako reagujú deti, keď vidia „naživo“ Gáboríka?

- Venujem sa tomu už deviaty rok a som na štadióne takmer každý deň, tak ma môžu stretnúť. Čiže sa medzi nimi motám a tešia sa. Škoda, že mi ešte zranené koleno nedovoľuje byť s nimi na ľade, no vynahrádzam im to na autogramiádach.

Skúste sa vrátiť do vašich detských čias a porovnať ich so súčasnosťou. Je to veľký rozdiel?

- Jasné, sú iné časy. Vtedy neboli žiadne sociálne siete, telefóny či počítače. Všetok voľný čas sme trávili vonku na ihriskách, kde sme hrali hokej aj po tréningoch. Spomínam si, ako nás rodičia museli z ihrísk naháňať domov, no teraz je to opačne. Deti chcú byť radšej doma a venujú sa iným veciam ako športovaniu. Verím, že hokejové kempy to pomôžu aspoň trochu zmeniť.