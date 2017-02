VIDEO Na Bieberovi sa baví celý svet: V zápase legiend NHL olizoval plexisklo

Slávny spevák neodmietol možnosť zahrať si s hokejovými legendami pod taktovkou Wayna Gretkého a Maria Lemieuxa. Bieber sa však na ľade nestratil, gólom a asistenciou pomohol poraziť Lemieuxov tím 5:3, no v druhej tretine veľmi rýchlo zistil, aký vie byť hokej tvrdý.

Bývalý obranca Chris Pronger, ktorý počas aktívnej kariéry vynikal tvrdou hrou, krehkého speváka poriadne „natrel“ na mantinel, no treba povedať, že ho viditeľne šetril, inak by popovú ikonu museli škrabať z plexiskla. Bodyček ihneď obletel celý svet, no Bieber sa podľa jeho slov na nič nesťažoval. „Mal zopár komplimentov na moju adresu, ale myslím si, že sa na tom celom dobre zabával,“ povedal po stretnutí Pronger.

O spevácku hviezdu bol v zákulisí veľký záujem, okrem selfie s Gretzkym si kanadského rodáka odchytil aj obranca Ottawy Senators Erik Karlsson. „Toto je jeden z vrcholov môjho života a myslím to vážne,“ citovala Biebera oficiálna stránka NHL po zápase legiend, v ktorom sa predstavil v tíme porazených aj Peter Šťastný.