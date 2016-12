VIDEO Bondra dojal mladú hokejistku k slzám: Takýto darček sa neodmieta!

A práve v Abú Zabí stretol náš Peter Bondra moslimku Fatimu Al Ali, ktorej veľkou vášňou je rovnako hokej. V minulosti sa k nemu dostala v roku 2008, keď pomáhala s webovou stránkou mužského národného tímu Dodnes robí fotografku na webe tamojšieho hokejového zväzu. Bondra obdivoval, ako dievča narába s pukom a hokejkou. Svoje video zverejnil potom na Twitteri.

Keď sa Peter Bondra dozvedel, že jej obľúbeným tímom je Washington Capitals a jej miláčikom Alexander Ovečkin, rozhodol sa, že jej pripraví prekvapenie. Na skype jej oznámil radostné správy. Fatima sa rozplakala, keď sa dozvedela dojímavý odkaz, že jej klub posiela letenky v biznis triede i lístky na zápas je obľúbeného tímu.

„Bol som ohromený, keď som videl jej hokejové zručnosti. Videl som aj veľké nadšenie a entuziazmus pre hokej,“ povedal Bondra. „Som presvedčený, že bude mať čo ukázať aj hráčom Washingtonu,“ dodal.

Fatima navštívi hokejistov Capitals vo februári. Už sa nevie dočkať. Petrovi Bondrovi poslala opätovne odkaz. „Veľmi pekne ďakujem.“

