VIDEO Boston má novú hviezdu: Mladý Slovák nabíja na góly ako z veľkej knihy!

Krídelník sa v nedeľňajšom súboji proti slávnemu Montrealu blysol už v 9. minúte, keď efektne prihral McQuaidovi, ktorý zakončil takmer do prázdnej bránky. „Dohodli sme sa, že to tak zahráme a som rád, že to vyšlo,“ prezradil Cehlárik, ktorý v 36. minúte navýšil svoje bodové konto.

Asistoval aj pri góle Krejčího. „Bolo to v presilovke, ktoré hrám v Bostone na inej pozícii ako na farme, no puk som iba priťukol Backesovi a on to s Krejčím zahrali do prázdnej bránky,“ opísal Cehlárik tento moment.

Za dva body sa stal hviezdou duelu, čo však nepreceňuje. „Každý zápas sa vyhlasujú, no aj tak som rád. Je fajn, že mi zápas vyšiel, ale už sa sústredím na ďalšie,“ dodal 21-ročný útočník, ktorý vytvoril v Bruins česko-slovenský útok. Druhú fotmáciu totiž tvorí trio Cehlárik – Krejčí – Pastrňák.

„Tréner mi povedal, že hľadá niekoho na krídlo ku Krejčímu, a dal túto šancu mne. Zatiaľ si rozumieme dobre,“ prezradil Cehlárik a vysvetlil ako spolu komunikujú: „Pokiaľ sme sami, či na ľade, tak sa bavíme po česky a slovensky.“

Cehlo, ako slovenského reprezentanta prezývajú, strávil na ľade riadna dávku času. „Je to podobne ako na farme v Providence, s čím som veľmi spokojný. Hrám dokonca presilovky a kouč bol so mnou tiež spokojný,“ poznamenal Peter, ktorý na farme v AHL nazbieral 33 bodov (18+15).

„Vyhovuje mi zámorský štýl hokeja a začal som lepšie presadzovať v ofenzíve. Tréner pozná moje silné stránky a ja ich chcem potvrdiť,“ podotkol.

Na bostonskom drese má Cehlárik číslo 83. Na farme však nosil 22, prečo teda tá zmena? „83-ku som dostal v kempe a zostala mi. Svoju 22-ku, ktorú nosím preto že, som s ňou začínal v žiakov u Žiline, zatiaľ nemôžem mať,“ vysvetlil.