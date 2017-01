VIDEO Brutálny faul na hráča Slovana: Toto nemá s hokejom nič spoločné!

Reč je o útočníkov belasých Václavovi Nedorostovi, pre ktorého sa zápas skončil v 56. minúte. Hosťujúci Golyšev ho totiž bez záujmu o hru zrovnal so zemou. Ruský hokejista dostal za svoj brutálny faul trest 5 minút plus do konca zápasu, domáci hráči presilovku využili na vyrovnanie a vynútenie si presilovky. Nakoniec dokonali obrat v predĺžení, v ktorom o víťazstve Slovana rozhodol Taffe. Nedorost sa o dvojbodovom zápise svojho mužstva dozvie až v nemocnici...

Ruský hokejista dostal za svoj brutálny faul trest 5 minút plus do konca zápasu. Tento moment bol čiernou škvrnou zápasu a na ľade spôsobil nervozitu. "Nemyslím si, že to bol vyhrotený zápas. Vyhrotili to niektoré zákroky. Ak súper na každý náš zákrok reaguje tým, že skáče, my všetko ustojíme a za rovnaký zákrok sme vylučovaní, tak to vyhecuje obidve družstvá," hodnotil po zápase tréner "belasých" Miloš Říha.

Kouč hostí Vladimir Krikunov to však videl inak. "Pozreli sme si záznam a náš hráč nemal dostať trest, bolo to čisté. Rozhodcovia sa pomýlili" prekvapil na pozápasovej tlačovej hostí tréner Jekaterinburgu. "Tak to naozaj neviem, aký záznam videl. Hráč mal jednoznačne zdvihnuté ruky. Prekvapuje ma, že to vidí takto. My sa poznáme veľmi dobre, myslím, že taký skúsený tréner by mal uznať, že to nebolo čisté," kontroval Říha.

Aby toho nebolo málo, Slovan prišiel aj o Marka Ďalogu, ktorý po ďalšom tvrdom zákroku v predĺžení skončil so zlomenou rukou. "Ťažko sa mi hodnotia takéto veci. Budú hrať iní, verím, že Tomáš Kundrátek príde už vo štvrtok. Je to však škoda, v uplynulom čase sa mužstvo začalo zdvíhať. Utrpeli sme veľké oslabenie o dvoch kľúčových hráčov," povedal tréner belasých Miloš Říha.