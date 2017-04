VIDEO, z ktorého behá mráz po chrbte: Brankára NHL prišla povzbudiť ťažko chorá manželka!

Craigovej manželke zistili rakovinu s názvom nosfaryngeálny karcinóm, teda rakovina krku a hlavy. Pred polrokom Anderson požiadal klub, aby mohol mať voľno a venovať sa chorej partnerke, ktorá ho potrebovala. Dva mesiace vôbec nehral hokej, robil všetko, čo bolo treba pre manželku.

Našťastie, liečba začala zaberať a po dvoch mesiacoch sa Craig vrátil do bránky Ottawy. „Keď sme ho videli prvý raz, cítili sme z neho chlad. A trvalo dosť dlho, kým sa dostal späť. Myslím si, že to bolo, akoby skočil Craig do studenej vody. A to je naozaj dobrý plavec,“ poveal pre zámorské média tréner Guy Boucher.

Nezlomný brankár však bojoval, stal sa opäť oporou tímu a aj vďaka nemu postúpila Ottawa do 2. kola play-off. Pred posledným zápasom s Bostonom, ktorý bol postupový, sa na tribúne nečakane objavila Andersonova manželka. A Craig to nečakal.

Nicholle prišla so svojím otcom, aby podporila manžela, ktorý pre ňu urobil veľa. Ich zvítanie na tribúne vháňa slzy do očí. Verme, že obaja už budú spolu prežívať len pekné chvíle.