VIDEO Fantázia pod holým nebom aj s prispením Tatara! Drámu rozhodol supertalent

Videli až 9 gólov a ten posledný v predĺžení na ich veľkú radosť v sieti hosťujúceho tímu. Mladučký kanonier Auston Matthews bekhendom pretlačil puk za chrbát Jareda Coreaua po odraze od zadného mantinelu a strele obrancu Jaka Gardinera. Matthews zaznamenal 19. a 20. gól vo svojej nováčikovskej sezóne a je momentálne druhý medzi kanoniermi v NHL za 26-gólovým Sidneym Crosbym. Len štyria nováčikovia v NHL za ostatných 30 rokov prekročili hranicu 20 gólov v prvých 36 zápasoch sezóny.

"Bol to jeden z najkrajších momentov v kariére, aké si len viem predstaviť. Výnimočné a vzrušujúce rozhodnúť takýto zápas v predĺžení," nadchýnal sa úspešný strelec Matthews. "Bol to zápas v štýle play-off, keď sa skóre prelievalo zo strany na stranu a nechýbalo potrebné napätie. Milujem takéto stretnutia. Vyhrali sme pre našich fanúšikov," uviedol tréner Toronta Mike Babcock po piatom triumfe svojho tímu v rade.

V zápase sa predstavil iba jeden slovenský hokejista, ale dal o sebe vedieť. Útočník Detroitu Tomáš Tatar si pripísal dve asistencie, boli pre neho ôsma a deviata v sezóne. Jeho spoluhráč Tomáš Jurčo v drese "červených krídel" chýbal, rovnako ako zranený obranca Martin Marinčin v torontskom tíme.

Podľa zámorských médií bol zápas parádnou reklamou na hokej. Domáci Maple Leafs v ňom po dvoch tretinách prehrávali 0:1, ale potom sa nadýchli k mohutnému obratu a v 53. min po zásahu Matthewsa viedli 4:1. Red Wings nezložili zbrane a stačili ešte streliť 3 góly. Anthony Mantha 1,1 sekundy pred naplnením 60. min vyrovnal na 4:4, v predĺžení rozhodol už spomenutý Matthews. "Sme sklamaní z výsledku, ale našli sme aspoň cestu k jednému bodu,“ skonštatoval kouč Detroitu Jeff Blashill.

Sumáre NHL:

Washington - Ottawa 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 40. Alzner (Oshie, Williams), 43. Chorney (Orpik, T. Wilson) - 33. Turris (Dzingel, Methot)

Anaheim - Philadelphia 4:3 po sam. nájazdoch (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 8. Kesler (Holzer, Getzlaf), 17. Kesler (Silfverberg), 22. Kesler (Cogliano, Vatanen), rozhod. nájazd Perry - 9. Konecny (Simmonds), 22. Couturier, 24. B. Schenn (C. Giroux, Gostisbehere)

Toronto - Detroit 5:4 po predĺž. (0:0, 0:1, 4:3 - 1:0)

Góly: 42. Komarov (Gardiner, W. Nylander), 49. Marner (Rielly, J. van Riemsdyk), 50. C. Brown (Hyman, Carrick), 53. Matthews (C. Brown, Hyman), 64. Matthews (Gardiner, C. Brown) - 26. Mantha (Zetterberg, TATAR), 55. J. Ericsson (Mantha, Ouellet), 59. Larkin (Zetterberg, TATAR), 60. Mantha (Zetterberg, Vanek)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 18:59 min, 2 asistencie, 2 strely, 2 plusky, 2 hity