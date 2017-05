VIDEO Fenomenálny Golonka si opäť pustil ústa na špacír: Drsný odkaz slovenským hviezdam!

Ako vníma ospravedlnenia hráčov? „Je mi veľmi smutno, keď som počul, že hráči, ktorí tu vyrástli i trénovali, zabudli, že niekto im tu okrem rodičov aj vytvoril podmienky a začali sa húfne ospravedlňovať. Ak sa ospravedlní Hossa či Chára, chápem to, lebo niečo odohrali a majú svoj vek. Či museli ísť niektorí na operáciu, nevieme posúdiť my laici. Keď hráč, ktorý má 22-23 povie, že nemá zmluvu a že sa bojí, že sa zraní. To sú banálne výhovorky. Zraniť sa môže aj na bicykli, aj na Floride, keď skočí do mora. V 22 rokoch neexistuje niečo, že nejdem reprezentovať. Sú to dozvuky z minuloročného štrajku, ktorý organizovali niektorí hráči proti jednému funkcionárovi, ktorý nemal športový vplyv na ich výkonnosť, ale na podmienky v národnom mužstve. Podľa mňa nebol dôvod na štrajk,“ myslí si Golonka.

Na Slovensko priletel vo štvrtok Miro Šatan, ktorý by sa mal stať generálnym manažérom tímu. „Ja by som rád vedel, či pán Šatan vie, čo sa deje v našom hokeji, alebo to zbiera od niekoľkých ,urazených‘, ktorí tu pôsobia. Nejaké osobnosti sa stretávajú v Jasnej. Čo títo ľudia vymyslia? Už tu raz bol veľký expert „Chemlon Humenné“ – Hanlon a čo dokázal. Rozprávalo sa na slovenskej striedačke po anglicky… Takého exota zase chcú? Vedia oni, kto bol Jano Starší alebo Laco Horský či Mitošinka, zakladatelia trénerskej školy? Prednášali v Ontariu o tréningových metódach s Tarasovom pred 2 000 kanadskými trénermi,“ zdôrazňuje Jozef.

Aj on by mal ísť na pár dní na šampionát. „Pozval ma prezident zväzu Martin Kohút a mimochodom práve s Kolínom som získal v minulosti titul majstra Nemecka, takže ma to tam ťahá,“ dodáva Golonka.