VIDEO Fenomenálny Jágr to už má za sebou. Týmto sa navždy zapísal medzi nesmrteľných

Český hokejový útočník v službách Floridy Panthers zaznamenal v nočnom zápase proti Buffalu Sabres tri asistencie a na konte má rovnako ak Messier 1887 bodov. Lídrom historických tabuliek je Wayne Gretzky, ktorý nazbieral 2857 bodov v 1487 zápasoch NHL.

Jágr si pripísal po jednej asistencii v každej tretine, keď po jeho akciách skórovali Aleksander Barkov, Keith Yandle a Nick Bjugstad a "panteri" napokon vyhrali v domácej aréne BB&T Center 4:3 po nájazdoch. Štyridsaťštyriročný Jágr strelil v kariére 755 gólov a pridal 1132 asistencií v 1662 zápasoch NHL. Messier zaznamenal v 1756 zápasoch bilanciu 694+1193. Na druhom mieste v kanadskom bodovaní bol od 4. novembra 2003, keď predbehol Gordieho Howea.

"Keď ukončím kariéru a pozriem sa späť, čo som dosiahol, tak potom možno budem nad tým rozmýšľať viac. Teraz si však vychutnávam každý moment na ľade a snažím sa robiť maximum, aby som mohol stále hrať v NHL, pretože to milujem. Keď som povedal, že budem hrať do 50 rokov, tak sa všetci smiali, ale denne pracujem na tom, aby som to dokázal," povedal Jágr pre zámorské médiá.

Jágr okrem NHL ešte zaznamenal 146 bodov počas troch sezón v Kontinentálnej hokejovej lige, kde pôsobil v rokoch 2008-2011, ďalších 67 bodov si pripísal v Európe počas výluky v sezóne 2004-2005 a na európskych klziskách nazbieral ešte 68 bodov v skrátených sezónach 1994-1995 a 2012-2013. "V mojich očiach ma predbehol už veľmi dávno. Ja som okrem NHL hral profesionálne len vo WHA, kde som nebol veľmi produktívny a zaznamenal som 11 bodov. Je ohromujúce koľko on celkovo nazbieral bodov," povedal minulý týždeň Messier.

Legendárny kanadský hokejista sa vyjadril, že sa posnaží, aby bol osobne pri tom, keď ho Jágr prekoná. Najbližšie sa Florida predstaví doma zo štvrtka na piatok proti Chárovmu Bostonu Bruins.

Hrivíkov prvý bod

V dvanástich zápasoch zámorskej NHL v noci na stredu sa do kanadského bodovania zapísali traja slovenskí hokejisti. Strelecky sa presadil útočník Richard Pánik, no ani jeho gól nezabránil prehre Chicaga s Ottawou 3:4. Jeho spoluhráč Marián Hossa nedohral duel pre zranenie v hornej časti tela, z hry odstúpil už v prvej tretine.

Marek Hrivík sa tešil z premiérového bodu v sezóne, keď si v zápase Pittsburgh - NY Rangers pripísal asistenciu, jeho "jazdci" však napokon odišli z ľadu Penguins s výpraskom 2:7. Rovnako bod za asistenciu zaznamenal obranca Zdeno Chára, ktorého Boston podľahol doma NY Islanders 2:4. Vo skvelej forme hrajúci Columbus zdolal Los Angeles 3:2 po nájazdoch a s 10 víťazstvami v rade utvoril klubový rekord. Brankár LA Peter Budaj kryl 25 z 27 striel domácich.