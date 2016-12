VIDEO Hossa má talent na všetko: V netradičnej úlohe vymenil hokejku za štetec

Tridsaťsedemročný útočník sa ocitol v netradičnej úlohe. Namiesto hokejky vzal do rúk štetec a pustil sa do maľby obrazu s vianočnou tematikou. Fanúšikovia Blackhawks si výtvory svojich hviezd môžu zakúpiť ako pohľadnice a originálne obrazy poputujú do dražby.

„Máme malé deti, takže majú veľkú radosť, keď vidia darčeky. Ich oči doslova žiaria. Potom ideme von, kde staviame snehuliaka a užívame si, že sa môžeme vyblázniť v snehu. To je to, čo mi pripomína Vianoce – stromček, snehuliak a zasnežené kopce,“ povedal na margo svojej maľby Hossa.