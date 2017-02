VIDEO Hossa s Pánikom sa stretli na svadbe: Nestačil sa čudovať, čo tam robia!

Dlhoroční fanúšikovia najlepšej hokejovej ligy sa rozhodli spečatiť svoju lásku pred duelom ich obľúbených klubov v Xcel Energy Center. Na tom by nebolo nič zlé, no ženích je fanúšikom Chicaga a nevesta zase domácich z Minnesoty.ň

Snúbenci to dali najavo aj oblečením. Novomanžel mal na sebe dres Chicaga, no ako ústupok voči svojej vyvolenej si dal šiltovku a kravatu vo farbách Minnesoty. Nevesta si na romantické biele šaty natiahla dres divochov, no žiadny doplnok symbolizujúci Chicago nebolo vidieť. "Je to náš najobľúbenejší deň v roku, tak kedy by to mohlo byť lepšie," vysvetlil mladoženáč.

Po tom, čo si obaja povedali svoje áno, aj za prítomnosti svojich najbližších priamo na ľade, sa rozbehli špekulácie. Bude teda mladoženáč doma „pod papučou“?