VIDEO Ikona slovenskej extraligy Richard Šechný nemá dosť: Plánujem hrať do stovky!

Ako by ste zhodnotili duel proti HC Bratislava, ktorý ste hrali v sobotu?

- So zápasom sme spokojní, pricestovali sme o deň skôr, čo sa ukázalo ako dobrý ťah. Zo začiatku to bolo vyrovnané, ale potom sme mali viac z hry a mali viac šancí. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.

Ako sa vám hralo v Bratislave, kde vás príliš v láske nikdy nemali?

- Normálne... Ale je pravda, že som tu bol vždy „obľúbený“ a mal svoj fanklub (smiech). Už vážne ale. Neprežívam to tak, veď už mám svoje roky. Samozrejme, že je to iné, keď prídete na Slovan s Košicami alebo so Zvolenom, ako teraz v tretej lige, ktorú príliš veľa ľudí nesleduje.

Dlho ste neboli v médiách, prezradíte ako sa vám darí?

- Celkom v pohode. Dali sme si v Humennom cieľ, aby sme postúpili do prvej ligy, čo máme po výhre v Bratislave dobre rozbehnuté. Verím, že to už cez víkend doma potvrdíme a postúpime do finále. Potom je už zrejmé, že pôjdeme hore, pretože prvé dve mužstvá z druhej ligy majú postup prakticky vo vrecku.

Máte už 45 rokov, no na ľade ste stále platným hráčom. Ako to zvládate v takom veku?

- Stále sa snažím udržiavať vo forme. Je fajn, že v Humennom máme trikrát do týždňa tréningy a keď máme voľno, idem si ešte zahrať aj tenis.

Dokedy máte v pláne hrať?

- Do stovky! (smiech) Ale nie, uvidíme. Dohrám túto sezónu a potom sa rozhodne, čo bude ďalej. Neviem, či ma ešte prehovoria na ďalší rok, keď sa nám podarí postúpiť. Skutočne, uvidí sa.

V Humennom ste hrajúcim trénerom, povedzte, ako sa to dá skĺbiť?

- Keď som na striedačke, tak reagujem, ale hlavne sa dostanem k slovu pred zápasom a počas prestávok v kabíne. Mám však aj asistenta, s ktorým sme dohodnutí a máme to zvládnuté na jednotku.

V tíme je okrem vás aj Jaroslav Kmiť, Peter Klouda a Juraj Faith. Všetko bývalí extraligisti. Ako sa ich podarilo dotiahnuť do Humenného?

- So všetkými som hrával celú kariéru a poznáme sa dlhé roky. Oslovil som ich a som rád, že prišli. Spolu môžeme splniť cieľ a dostať tím do prvej ligy.

Opíšete, aké podmienky sú vytvorené v Humennom?

- Je to na takej báze, že množstvo hráčov chodí do práce, preto sú tréningy až večer. Čo sa týka peňazí, tak máme stanovené štartovné a plus prémiu za postup. Keď to zhrniem, tak je to len také prilepšenie si.

Čítajte viac Slovák vládne kanadskému bodovaniu vo Francúzsku: Natiera to aj draftovaným Kanaďanom

Čo si myslíte, mal by hrať Slovan v Tipsport lige?

- Ťažko povedať. Chcú hrať KHL, čo im nevyčítam, ale podľa mňa by mohli spraviť aspoň farmu a tento tím by hral v najvyššej súťaži. Nepáči sa mi však to, že zo začiatku sa hovorilo, že v Slovan bude kostrou slovenskej reprezentácie. Lenže, v tejto sezóne hralo za nich koľko reprezentantov, štyria, piati...?

Čo by ste navrhovali?

- Keď už máme na Slovensku mančaft hrajúci KHL, tak aspoň polovica hráčov by mala byť zo Slovenska. Nielenže budú hrať náročnú súťaž, budú sa zároveň pripravovať aj na majstrovstvá sveta. Nie je príliš ideálne, aby za Slovan hralo toľko Čechov, Slovincov či kadekoho... Veď za Slovan hralo množstvo dobrých našich hráčov, ale povyhadzovali ich, čo je podľa mňa chyba!