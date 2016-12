VIDEO, ktoré vás chytí za srdce: Elitný obranca NHL takto rozžiaril detské tváre na Vianoce

Nebolo to prvý raz, čo sympatický Kanaďan potešil deťúrence. Tento rok sa rozhodol previezť ich na saniach po Nashville a zobrať na nákupy do klubového obchodu. So spoluhráčom Romanom Josim zobrali deti do miestneho fanshopu Predators.

„Ako sa vám podarilo zabezpečiť všetkým deťom veci zadarmo?“ opýtal sa jeden mladík. „O tom sú pravé Vianoce,“ odpovedal Subban. „Všetko je o obdarúvaní, však?“ reagoval mladík.

Subban pripravil nezabudnuteľné okamihy pre deti aj minulý rok, keď z átria v montrealskej nemocnici vyčaril doslova zimnú rozprávku a v rámci svojej nadácie nemocnici venoval 10 miliónov dolárov. Tento rok pomáhal aj s písaním listov či posielaním obrázkov. Nevšedný deň zakončili koncertom country hviezdy Dierksa Bentleyho.