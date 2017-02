VIDEO Škandál na hokeji v Liptovskom Mikuláši: Bezradný rozhodca vylúčil všetkým okrem jedného

Liptáci už nemohli vypadnúť z extraligy a ani postúpiť do play-off. Prebiehala 50. minúta, Žilina viedla 7:5 a žilinský hráč chcel poslať k ľadu domáceho útočníka Miroslava Strušku, ktorý sa vyhol s posmešným gestom proti súperovi. „S tým sa stotožňujem, na ľad to nepatrí,“ povedal tréner Liptovského Mikuláša Rudolf Záruba. Hlavný rozhodca Ľuboš Husár ho vylúčil do konca zápasu. Striedačka domácich reagovala búchaním hokejok o mantinel.

Tentoraz všetci 18-ti hráči okrem brankára vyfasovali rovnaký trest ako Struška, čo znamenalo, že Liptovský Mikuláš nemal s kým hrať (povolení najmenej štyria korčuliari alebo traja korčuliari a brankár), a tak zápas arbiter predčasne ukončil. „Postupoval som podľa pravidiel,“ skonštatoval rozhodca Husár, ktorý v zápise uviedol: „Všetci hráči neustále udierali po mantineli. Trvalo to tak dlho, že som to musel vyhodnotiť ako zosmiešňovanie priebehu stretnutia všetkými hráčmi okrem brankára, ktorý stál v bránke.“

Tréner Liptákov Záruba má na incident iný pohľad: „Toto som ešte nezažil. Žiadne zosmiešňovanie. Celý štadión rozhodcovi tlieskal za jeho výmysel, dokonca aj súperovi hráči. Rozhodca prišiel pred hráčsku lavicu, pričom nepovedal ani slovo. Odišiel do stredového kruhu, rozpažil ruky a ukončil zápas.“

Zaujímalo nás, či jeho zverenci arbitra urážali. „Žiadne nadávky neboli, ani náznak nejakého útoku na rozhodcu. Nebol žiadny úmysel nedohrať zápas či poškodiť ho.“ Podľa Zárubu nemusel Husár situáciu hrotiť do extrémov. „Dalo sa to vyriešiť inak. Chodím aj na iné extraligové zápasy a čo stvára pán Husár, je sila. Určite sa nehodí, aby podával píšťalku fanúšikom, nech oni idú rozhodovať. Mrzí ma, že tam nebol inštruktor, no všetko je na videozázname, ďalší postup okolo toho neviem odhadnúť.“