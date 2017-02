VIDEO Miláčikovi tribún praskli nervy: Slovanista Brust po góle penil ako zmyslov zbavený

Ešte v 54. minúte bolo 2:0 po góloch Hlinku a Cheechooa, no Lokomotiv udrel dvakrát vďaka Brandonovi Kozunovi. Najmä po jeho druhom presnom zásahu sa na ľade poriadne iskrilo, pretože americký útočník nechtiac zasiahol aj Barryho Brusta. Tomu praskli nervy a od zlosti hodil na ľad aj svoju vyrážačku a chystal sa schytaný úder oplatiť. S brankárom Slovana mali čo robiť nielen rozhodcovia, ale aj jeho spoluhráči.

Brust si vyslúžil desaťminútový trest za nešportové správanie, no dokázal sa upokojiť a zlikvidovať ďalšie šance hostí. Kanadský brankár sa aj v tomto stretnutí snažil pomáhať spoluhráčom rozohrávkou a výletmi za bránu, no proti Jaroslavľu na to takmer v dvoch-troch prípadoch doplatil

„V tomto zápase to bolo iné, Jaroslavľ to zatvárala z oboch strán a preto mal Barry komplikovanejšiu situáciu, pretože obrancovia mu nemohli nakorčuľovať do voľného priestoru a ani stredný útočník nebol tam, kde mal byť. Preberáme takéto veci aj s trénermi brankárov a vieme, že Barryho sledujú aj ostatné tímy. Aj preto je niekedy lepšie zastaviť puk pri bráne a nechať ho obrancom, no na druhú stranu je to obrovská pomoc, keď brankár dokáže rozohrávať puky. Ako každá vec, aj toto má dve strany, no pokiaľ mu to vychádza, tak je to v poriadku,“ okomentoval Miloš Říha Brustove výlety na tlačovke.

Čo je však podstatné, Slovan stráca na ôsmy Jokerit už len dva body. Fínsky tím však má na konte o zápas menej. „Myslím si, že všetko musíme vyhrať alebo získať čo najviac bodov a spoliehať sa na zaváhania Jokeritu a Soči,“ priznal priamo útočník Žiga Jeglič. Už vo štvrtok čaká na „belasých“ ďalší kľúčový duel. Do Bratislavy zavíta Dinamo Moskva a tohto súpera zverenci Miloša Říhu na domácom ľade ešte nikdy nezdolali.

„Na to sa nepozeráme, my sme napríklad u nich vyhrali. Naším cieľom je ísť od zápasu k zápasu a vieme, že v každom z nich potrebujeme bodovať. Pôjdeme do toho naplno a pre víťazstvo urobíme všetko,“ dodal obranca Tomáš Kundrátek.