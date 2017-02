VIDEO Mladík si nedal po hlave skákať. Pozrite, čo vyviedol rozhodcovi!

Rozhodcovia vylúčili naraz niekoľko hráčov. Jednému z nich sa to však nepáčilo a protestoval. Arbitri sa rozhodli vyprevadiť radšej hráčov, k trestnej lavici, aby nedošlo k zbytočným potýčkam. Lenže hokejistom sa vôbec nepáčil sprievod na trestnú lavicu.

Rozhodca sa preto snažil jedného z najviac nespokojných umravniť, strčil do neho a ten sa chrbtom udrel o plexisklo. To už bolo na neho, ako vidno na videu, zrejme priveľa. Odveta nenechala preto na seba dlho čakať. Previnilec sa neovládol, sotil do rozhodcu a ten putoval rovno na ľad...