VIDEO NHL má nového nenápadného hrdinu: Útočník Ottawy sa v noci zapísal do histórie

Obhajcovia Stanleyho pohára z Pittsburghu zvládli aj druhý súboj semifinále Východnej konferencie a na ľade rivala Washingtonu triumfovali 6:2.

Hrdinom Ottawy sa stal útočník Jean-Gabriel Pageau, ktorý sa proti Rangers blysol štyrmi gólmi. "Senátori" celý zápas doťahovali súperov náskok, ešte 3:19 min. pred koncom tretej tretiny prehrávali 3:5, no nezložili zbrane a dokázali nepriaznivý stav zvrátiť. Pageau dvoma gólovými tečmi skompletizoval hetrik, dostal zápas do predĺženia a v 3. minúte druhej nadstavby napokon rozhodol o triumfe kanadského tímu.

Z jeho výkonu bol tréner Ottawy Guy Boucher nadšený: "Dať štyri nie je vôbec zlé, ale nielen to. Pageau hral výborne a víťazný gól v predĺžení nemohol streliť nikto iný. Keď sa mojich hráčov spýtate, s kým chcú hrať, každý vám povie jeho meno. A nezáleží na tom, či je to obranca, alebo útočník."

Pageau je druhým hráčom v NHL, ktorý svoj štvrtý gól v zápase play off strelil v predĺžení. Pred ním sa to podarilo Joffreyovi Lupulovi z Anaheimu v roku 2006. Štyri góly v play off sa naposledy podarilo zaznamenať Johanovi Franzénovi v drese Detroitu v roku 2010. "Je to zvláštny okamih, budem si ho pamätať do konca života. Ale teraz chcem na to rýchlo zabudnúť a sústrediť sa na ďalší zápas série," povedal Pageau.

Pittsburgh si odniesol z ľadu víťaza základnej časti dve víťazstvá, pod to druhé sa najväčšou mierou podpísali Phil Kessel a Jake Guentzel, ktorí zhodne zaznamenali tri body za dva góly a jednu asistenciu. Z mikrosúboja hviezdnych kapitánov vyšiel opäť víťazne líder "tučniakov" Sidney Crosby, i keď individuálne na tom boli s Alexandrom Ovečkinom rovnako - obaja si pripísali po dve asistencie.