VIDEO Novinári plnia svoje sľuby! Žurnalista prehral stávku a neuhádnete, čo musel zjesť

Redaktor bieloruského športového denníka Pressball si bol istý, že Minsk si v bojoch o Gagarinov pohár nezhrá. Bol ochotný kvôli tomu pristúpiť k netradičnému sľubu, ktorý sa však naplnil a jemu nezostávalo nič iné, len si pochutiť na novinách.

Hokejisti Dinama predviedli na záver základnej časti výbornú formu, ktorú pretavili aj do výsledkov. Deväť z posledných jedenástich zápasov doviedli do víťazného konca a zabezpečili si miestenku do play off. V ňom vyzvú Lokomotiv Jarosľavl.

Minulý týždeň sa Dinamo predstavilo na domácej ploche proti Nižnekamsku a po súboji bola stávka Fedorenkovi pripomenutá. Ten neváhal, doniesol si polievku a do nej si natrhal spomínané noviny a začal jesť.

"Kedykoľvek, keď vstúpim do tlačového centra, spomeniem si na jeho skutok," pousmial sa kouč Minsku Craig Woodcorft. "Už si to budem pamätať, že nie je dobré začínať s takýmito vecami a niečo sľubovať," priznal novinár.