VIDEO Ovečkin sa opäť oženil a na svadbe poriadne vyvádzal: Polonahý spieval Rasputina

Ten sa vie odviazať! Hokejový útočník a kanonier na pohľadanie Alexander Ovečkin (31) sa síce vlani oženil s Anastasiou Šubskou, no teraz si ju zopakoval ešte raz. A stálo to za to! Na svadbe číslo dva sa vyzliekol do pol pása a pre svojich hostí dokonca zanôtil pesničku Rasputin.