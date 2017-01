VIDEO Páni, pozor, teraz sa bijeme my! Hokejistky sa mastili po vzore NHL

To, čo sa udialo po medzištátnom stretnutí Poľska s Dánskom, nečakal ani ten najväčší vyznávač pästných súbojov v hokeji. Domáce hráčky len ťažko znášali prehru 0:2 so Severankami a dali im to aj pocítiť na vlastnej koži. Pri hromadnej bitke totiž použili päste a svojim súperkám naložili. Keď nie v góloch, uskromnili sa aj s bitkou.

Duel, ktorý sa hral v Katoviciach, kde prebieha turnaj svetového šampionátu do 18 rokov zaradený do I. divízie a skupiny B, mal nechutnú dohru. Kým Dánky si nenechali brnkťa po nose, Poľky to prehnali ešte viac. Až štyri sa pustili do dvoch protihráčok.

„Dievčatá odohrali svoj najlepší zápas za poslednú dobu a málo chýbalo, aby sme favoritky prekvapili, no nestalo sa. Na ľade sa potom dostavili emócie,“ opísal bitku pre www.fakt.pl kouč Poľska Gregory Klich. Tá netrvala dlho, no nemusela vôbec. To by však sa museli do nej aktívnejšie zapojiť aj rozhodcovia, ktorí nechali sa mladé tínedžerky zbytočne mastiť.