VIDEO Slovák na hokeji je hitom internetu: Miesto priateľky bozkával pivo!

Počas hokejových zápasov sa organizátori snažia fanúšikom vyplniť voľný čas počas komerčných prestávok akokoľvek. Obľúbenými sa stali hry kamery a „kocky“ nad ľadom, na ktorej premietajú zábery z hľadiska.

Populárnou sa stala minihra KissCam, keď na veľkých obrazovkách ukážu párik v hľadisku, ktorý sa má pobozkať alebo vyjadriť iné gesto náklonnosti. Jeden fanúšik v slovenskom drese túto hru povýšil na inú úroveň. Miesto peknej partnerky pobozkal a z chuti sa napil z piva. Stal sa tak prvým mužom v slovenskom drese, ktorý na majstrovstvách sveta 20-ročných zažiaril.

Kiss Cam at #WorldJuniors: Slovakia fan kisses his beer, chugs it, while girlfriend dies of embarrassment pic.twitter.com/67CdU1wRNV