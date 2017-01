VIDEO Slovenskí juniori na Rusov nevyzreli: Na štvrťfinále sa musia sťahovať

Rusko - Slovensko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 30. Gurianov (Kvartaľnov, Karnauchov), 50. Trenin (Urakov, Beľajev). Rozhodovali: Rohatsch (Nem.), Šír (ČR) - Kohlmüller (Nem.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5269 divákov

Rusko: Samsonov - Sidorov, Rykov, Kudako, Sergačov, Zborovskij, Voronkov, Dronov - Kaprizov, Vorobjov, Polunin - Gurianov, Karnauchov, Kvartaľnov - Urakov, Robcov, Trenin - Alexejev, Beľajev

Slovensko: Tomek - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Oško, Struška - Bondra, Ružička, Studenič - Lešťan, Miloš Roman, Sloboda

Prvá tretina patrila Kirillovi Kaprizovovi. Ruský útočník od úvodu režíroval ofenzívnu hru favorita a sám mal niekoľko príležitostí na obohatenie individuálnych gólových štatistík. Už po pätnástich sekundách hry trafil v samostatnom úniku žŕdku, následne mu rozhodcovia neuznali gól pre jeho dosiahnutie vysokou hokejkou. Rusi mali lepší pohyb, napriek tomu sa Slováci dostali k niekoľkým zaujímavým streleckým pozíciám, ale tie Samsonova výrazne neohrozili.

V druhej tretine sa ruská snaha streliť otvárací gól vystupňovala. Tomek, s dobre postavenými žŕdkami, ťahal za úspešný koniec povrazu v minisúbojoch s útočníkmi súpera len do polovice zápasu, keď Slováci neustáli oslabenie pri vylúčení Slobodu. Rusi ich zovreli v obrannom pásme a napokon za pomoci šťastia otvorili skóre, keď si neuprataný puk z bránkoviska našiel tesne pred poloprázdnou bránkou Gurianov. Zborná na ľade dominovala, puk Slovákom vôbec nepožičala a zápas mala jasne pod kontrolou.

Pred treťou tretinou premiešal tréner Bokroš zostavou. Bondra, Lešťan i Ružička podčiarkli snahu niečo s nepriaznivým výsledkom urobiť a v úvode dejstva zamestnali so spoluhráčmi Samsonova viackrát než v dovtedajšom priebehu za 40 minút. Od Vorobjova si dokonca vypýtali presilovú hru, no v nej sa vôbec nepresadili. V polovici tretej tretiny napokon prišlo gólové potvrdenie ruskej prevahy, slovenská defenzíva nevenovala dostatočnú dávku pozornosti Treninovi a inkasovala druhýkrát. Následne za Tomekom zazvonili žŕdky s poradovými číslami tri a štyri, no skóre sa už nezmenilo. Zlepšený výkon Bokrošových zverencov podčiarkla aj štatistika streleckej produkcie - v zápase ohrozili Samsonova 15 pokusmi.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša si v základnej B-skupine pripísali jediný triumf, ktorý prišiel v kľúčovom dueli s Lotyšskom (4:2) a katapultoval ich medzi najlepšiu osmičku. So zámorskými suverénmi skupiny prehrali vyššími gólovými rozdielmi - Kanade podľahli 0:5, USA 2:5 - a Rusku v noci na nedeľu napokon 0:2.