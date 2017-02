VIDEO Chudobnému aj z hrnca vykypí! Smolný gól môže stáť Slovan play off

Slovanistom sa na domácom ľade proti Dinamu Moskva nedarí. „Belasím“ sa počas ich pôsobenia v KHL nepodarilo s týmto súperom doma vyhrať ešte ani jeden zápas. Aj do toho štvrtkového vstúpili mimoriadne nešťastne.

Zlomovým momentom sa ukázala byť situácia z 8. minúty, keď brankárovi domácich Justinovi Poggemu vypadol nôž z korčule a zostal bezmocne ležať na ľade. Hoci problém s výstrojom signalizoval rozhodcom, tí hru neprerušili a útočník hostí Rybakov poľahky otvoril skóre.

Мне понравилось видео Слован - Динамо Мск. Лучшие моменты матчаСлован - Динамо Мск. Лучшие моменты матча

O dve minúty už Dinamo viedlo po presnom zásahu Podšenďalova 2:0. Hoci slovanisti od druhej tretiny vystupňovali svoju aktivitu a v 28. minúte strelili po Lušňákovom doklepnutí kontaktný gól, napriek veľkej streleckej prevahe sa im až do konca zápasu vyrovnať nepodarilo.

Šance slovenského zástupcu v KHL na postup do play off tak po tejto prehre výrazne vybledli. "Belasí" figurujú v tabuľke Západnej konferencie s 80 bodmi naďalej na desiatej priečke, pričom na ôsmy Jokerit Helsinki strácajú päť bodov. Do konca základnej časti odohrajú ešte tri zápasy, fínsky zástupca o jeden duel viac.

Kanadského brankára Slovana smolný moment zo začiatku zápasu poriadne mrzel. „Zlomil som nôž, takže som nemohol zakročiť. Neviem, asi som mohol urobiť niečo inak. Posunúť bránku a bolo by z toho vylúčenie. Avizoval som to rozhodcom. Teraz sa cítim dosť hlúpo, naozaj ma to veľmi mrzí,“ povedal Pogge, ktorý za následnú diskusiu s rozhodcami dostal desaťminútový osobný trest za nešportové správanie.

Práve pre jednozápasový dištanc za štyri vyššie tresty nemohla vo štvrtok nastúpiť brankárska jednotka Slovana Barry Brust. „Bol som rád, že môžem chytať, hoci to bolo kvôli Barryho dištancu. Myslím, že od 2. tretiny sme začali hrať skvele, nemal som veľa práce, bolo tam pár situácií, ktoré som musel riešiť. Mrzí ma čo sa stalo, no už sa s tým nedá nič robiť. Niekedy máte šťastie, niekedy nie,“ dodal Pogge.

„Ja si myslím, že mohol reagovať inak. Mohol vyhodiť bránku, mohol zhodiť helmu. Ale to mu takto od stola ťažko vyčítať. On na rozhodcu kričal, ten videl nôž na ľade, ja si myslím, že by sa to malo odpískať. Bolo by to fér. Rozhodca ale argumentoval, že to nie je v pravidlách,“ vrátil sa k inkriminovanému momentu na pozápasovej tlačovej konferencie tréner domácich Miloš Říha.

„Ťažko sme začínali, máme v nohách veľa zápasov po sebe. Kým sme sa rozbehli, prehrávali sme o dva góly. Od druhej tretiny sme na ľade dominovali. Dať zo 45 striel na bránu len jeden gól je ale málo. Ak nedáte gól ani v presilovke 5 na 3, tak zápas asi nemôžete vyhrať. To je pravidlo hokeja. Musím sa ale chlapcom poďakovať, že sa bili až do konca, v závere sme mali dve šance do prázdnej brány. Nemám im čo vyčítať,“ zhodnotil zápas Říha.

„Pokiaľ nám bude blikať nádej na postup, budeme oň bojovať," uzavrel smoliar zápasu Justin Pogge.