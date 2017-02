VIDEO V tomto nemá Slovan v KHL konkurenciu: Hráči súpera nechápali

Vyše 10-tisíc divákov na bratislavskom zimnom štadióne freneticky aplaudovalo svojim hrdinom, čo zaujalo aj hráčov hosťujúceho tímu. Tí sa počas domácej ďakovačky najskôr fotili v rohu klziska, no ešte skôr ako zamierili do šatní s úžasom sledovali, ako športovo zobrali fanúšikovia prehru ich obľúbeného tímu. Podaktorí smerom k divákom aj zamávali.

Také čosi si Podolsk, klub založený až v roku 1996, doma užiť nemôže. Kapacita haly v meste, ktoré leží 36 kilometrov od centra Moskvy, je v porovnaní s bratislavským tímom polovičná – 5500 miest. Samotné mesto má pritom len 190-tisíc obyvateľov. A ani pri poslednom domácom zápase s Traktorom Čeľabinsk nemali zverenci Valerija Belova vypredané. Ich víťazstvo 3:1 sledovalo 5243 divákov.

Na rozdiel od Slovana si však Podolsk play off zahrá. „Skvelá robota, chlapci,“ nadchýna sa po bratislavskej výhre oficiálna stránka Viťazu. „Takto sa má vyhrávať. Šikovne, s rozumom. Naši chlapci nezískali len dôležité body, oni súperovi dali jasne najavo, že do play off patria,“ píše sa na nej.